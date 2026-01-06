Грозивший «стереть Москву» глава МО Бельгии отчитался о призыве

В конце прошлого года Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал «стереть Москву с карты мира» в случае, якобы, «российских ракетных ударов по Брюсселю». Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down (Успокойся) и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией.