Грозивший «стереть Москву» глава МО Бельгии отчитался о призыве

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Скандально известный своими угрозами «стереть Москву с карты мира» глава минобороны Бельгии Тео Франкен отчитался о ходе добровольной призывной кампании на годичную военную службу, на которую на данный момент зарегистрировались 1566 человек, из них 19% составили женщины.

Источник: Reuters

Франкен опубликовал соответствующие цифры в сети X. Он пояснил, что на службу записались «578 франкоязычных (F) и 988 нидерландоязычных (N), всего: 1566 человек, 19% зарегистрировавшихся — женщины».

Такие цифры могут свидетельствовать о не очень активном начале кампании по набору на годичную военную службу в королевстве, стартующую в сентябре, несмотря на обещанные реформы, значительное увеличение финансирования и рекламу.

В конце прошлого года Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал «стереть Москву с карты мира» в случае, якобы, «российских ракетных ударов по Брюсселю». Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down (Успокойся) и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией.

Посольство России в Бельгии, комментируя интервью Франкена, ранее назвало такие заявления «вызывающими и безответственными».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

