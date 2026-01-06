Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии допустили возможность обучения ВСУ на территории Украины

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Осло не исключает возможности обучения ВСУ норвежскими военными на территории Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Источник: AP 2024

«Мы не исключаем, что норвежские военнослужащие смогут также обучать украинских военных на территории Украины», — приводит слова Стёре норвежская телерадиокомпания NRK.

Кроме того, он сообщил, что Норвегия «внесёт свой вклад» в усилия по обеспечению гарантий безопасности для Киева.

С 2022 года страны НАТО обучают украинских военнослужащих в рамках координируемых с Альянсом программ NSATU и Comprehensive Assistance Package, а также национальных курсов союзников. Подготовка проходит на полигонах в Польше, Германии, Великобритании и других странах, охватывая пехоту, артиллеристов и расчёты ПВО. По данным Совета ЕС на декабрь 2025 года, союзники подготовили более 85 тысяч военнослужащих ВСУ.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше