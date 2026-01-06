Дмитриев: США уже решили вопрос с Гренландией и задумались о Канаде

«Гренландия, похоже, уже решенный вопрос», — написал Дмитриев в X.
Он высказал мнение, что европейские страны продолжат просто «следить за ситуацией и демонстрировать двойные стандарты». Теперь, полагает спецпредставитель, США могут начать предпринимать усилия по усилению влияния на Канаду. «Канада следующая?» — написал он.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа о переходе датской автономии под контроль Вашингтона. Она полагает, что в случае военной агрессии в отношении Гренландии по примеру операции в Венесуэле под угрозой окажется единство блока НАТО.