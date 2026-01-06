Администрация Трампа предложит Гренландии соглашение о свободной ассоциации

Во-первых, подавляющее большинство жителей Гренландии настроены против того, чтобы присоединятся к Соединенным Штатам. И весь местный политический класс тоже не настроен на то, чтобы становиться частью Соединенных Штатов. Я думаю, что американцы сейчас попытаются предложить им какие-то сценарии экономически выгодные, то есть долгосрочные инвестиции, договор о свободной ассоциации, то есть то, что, в принципе, у американцев есть с некоторыми другими небольшими островными государствами, например, в Карибском море или в Мексиканском заливе«, — сказал эксперт в беседе с “Газетой.Ru”.