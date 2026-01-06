ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон

«За год прямой долг правительства перед Еврокомиссией увеличился более чем в два раза. К тому же, на 2026 год в госбюджете предусмотрено получить почти 1 миллиард долларов, в том числе из Евросоюза почти 700 миллионов или 70%. Предоставляя деньги правительству Молдавии, ЕС просто поддерживает своего сателлита, исходя из сугубо идеологических соображений. Ему плевать на реформы, тем более, на жизнь простых людей», — написал Додон в своем Telegram-канале.