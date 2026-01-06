«За год прямой долг правительства перед Еврокомиссией увеличился более чем в два раза. К тому же, на 2026 год в госбюджете предусмотрено получить почти 1 миллиард долларов, в том числе из Евросоюза почти 700 миллионов или 70%. Предоставляя деньги правительству Молдавии, ЕС просто поддерживает своего сателлита, исходя из сугубо идеологических соображений. Ему плевать на реформы, тем более, на жизнь простых людей», — написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, раньше финансовое партнерство Молдавия выстраивала с Международным валютным фондом, который осознавал реальную ситуацию в экономике страны. Додон отмечает, что МВФ в рамках своих программ о сотрудничестве ставит во главу угла реальные реформы и в экономике, и в судебной системе, чего не скажешь о Евросоюзе.
«В своих отношениях с Республикой Молдова ЕС исходит не из интересов нашей страны, а прежде всего из собственных интересов, в первую очередь геополитического характера. Однако молдавская политика должна основываться на наших собственных национальных интересах, как это сегодня делают всё больше государств мира», — подчеркнул Додон.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.