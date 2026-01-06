В США началось расследование о мошенничестве в отношении штата Калифорния

Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца в связи с участием в «масштабном мошенничестве», в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более 1 миллиарда долларов. Газета New York Times со ссылкой на источники и документы 3 декабря сообщила, что администрация президента Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе — самом крупном городе штата Миннесота.