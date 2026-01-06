Ричмонд
В США началось расследование о мошенничестве в отношении штата Калифорния

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Федеральные власти в США начали расследование о мошенничестве в отношении штата Калифорния, объявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

Источник: © РИА Новости

«Расследование о мошенничестве в отношении Калифорнии началось. Благодарю за внимание к этому вопросу», — написал он в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что считает Калифорнию под управлением нынешнего губернатора Гэвина Ньюсома еще более коррумпированной, чем штат Миннесота, где власти США ранее также вскрыли мошеннические схемы с участием мигрантов.

Ранее Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц принял решение отказаться от попытки переизбрания на пост в третий раз на фоне мошеннического скандала, на предмет причастности к которому федеральные власти США проверяют его самого и членов сомалийской диаспоры штата, сообщал телеканал CBS.

Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца в связи с участием в «масштабном мошенничестве», в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более 1 миллиарда долларов. Газета New York Times со ссылкой на источники и документы 3 декабря сообщила, что администрация президента Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе — самом крупном городе штата Миннесота.

