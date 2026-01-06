Европейская демократия находится в упадке, заявил Орбан

«Европейская демократия находится в упадке. Проводятся повторные выборы, за партиями ведется наблюдение, кандидаты блокируются, лидеры наказываются за защиту границ, свобода слова подвергается санкциям. Венгрия предпочитает конкуренцию запретам и суверенитет централизованному контролю. Вот как выглядит демократия», — написал Орбан в социальной сети X.