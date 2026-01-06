В Лондоне официально открылось посольство Палестины

«Мы приветствуем установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина, и сегодня я могу подтвердить открытие посольства Палестины в Лондоне», — заявил Фальконер в британском парламенте.
Как сообщалось ранее, послом Палестины в Великобритании стал палестинский дипломат Хусам Зомлот, который возглавлял палестинскую миссию в Лондоне с 2018 года. До этого он работал в палестинской миссии в США, которая была закрыта во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Ранее Зомлот назвал признание Лондоном Палестины «монументальным событием» и ключевой вехой в британско-палестинских отношениях.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина в сентябре 2025 года. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила «историческое решение» Лондона признать Палестину.