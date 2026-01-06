Россия выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле, заявили в МИД

«Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации (в Венесуэле — ред.) и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», — говорится в сообщении министерства.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше