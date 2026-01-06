Ричмонд
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Москва приветствует предпринятые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов, сообщает МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны (Венесуэлы — ред.) усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и Правительством», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
