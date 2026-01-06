Ричмонд
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Москва последовательно выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле и решение любых проблем путем конструктивного диалога, а также уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН, сообщает МИД России.

Источник: © РИА Новости

«Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации (в Венесуэле — ред.) и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», — говорится в сообщении министерства.

