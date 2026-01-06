Ричмонд
Москва готова оказывать поддержку дружественной Венесуэле, заявил МИД

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Москва готова продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной Венесуэле, сообщает МИД России.

Источник: РИА "Новости"

«Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле», — говорится в сообщении министерства.

