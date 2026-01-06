Ричмонд
+6°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия поприветствовала усилия Венесуэлы по защите суверенитета

Россия приветствует усилия властей Венесуэлы по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Об этом 6 января говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что присяга исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес на должность уполномоченного президента страны демонстрирует решимость правительства обеспечить единство власти и создать условия для стабильного развития.

Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку Венесуэле и подтвердила свою позицию о праве страны самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства. МИД РФ также выступил за деэскалацию ситуации и решение проблем путем диалога, подчеркнув, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.

Родригес 5 января приняла присягу в качестве временного президента страны. Верховный суд Венесуэлы 4 января признал ее исполняющей обязанности президента.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 января заявил о нарушении США норм международного права в Венесуэле. Гутерриш также отметил, что будущее Венесуэлы после операции США остается неопределенным и вызывает большие опасения.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства. МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше