Россия поприветствовала усилия Венесуэлы по защите суверенитета

«Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством», — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что присяга исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес на должность уполномоченного президента страны демонстрирует решимость правительства обеспечить единство власти и создать условия для стабильного развития.
Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку Венесуэле и подтвердила свою позицию о праве страны самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства. МИД РФ также выступил за деэскалацию ситуации и решение проблем путем диалога, подчеркнув, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.
Родригес 5 января приняла присягу в качестве временного президента страны. Верховный суд Венесуэлы 4 января признал ее исполняющей обязанности президента.
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.
Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 января заявил о нарушении США норм международного права в Венесуэле. Гутерриш также отметил, что будущее Венесуэлы после операции США остается неопределенным и вызывает большие опасения.
Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства. МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро.