Президент ЮАР потребовал освободить Мадуро и его супругу

ПРЕТОРИЯ, 6 янв — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса потребовал освобождения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги и выразил поддержку венесуэльскому народу.

Источник: AP 2024

«Мы категорически отвергаем действия, предпринятые Соединёнными Штатами, и поддерживаем народ Венесуэлы. Мы требуем освобождения президента Мадуро и его супруги», — сказал Рамафоса, выступая во вторник на церемонии памяти борца с апартеидом Джо Слово.

Президент ЮАР также призвал к решительным действиям со стороны Совета безопасности ООН в связи с действиями США.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

