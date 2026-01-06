Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ

Американский госсекретарь после захвата Соединенными Штатами Мадуро 4 января заявил, что Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций якобы для России, Китая и Ирана. Во вторник американский лидер Дональд Трамп отметил, что поручил Рубио участвовать в управлении процессами в Венесуэле совместно с другими высокопоставленными представителями администрации.
«Рубио был движущей силой стратегии, которая заложила основу для проведения операции (в Венесуэле — ред.)», — сказал один из собеседников канала.
По данным телеканала, в течение нескольких месяцев Рубио в тесной связке с заместителем руководителя администрации Белого дома по политике Стивеном Миллером обсуждал подходы американских властей к «постмадуровскому» этапу в Венесуэле.
Канал уточнил, что в ночь операции Рубио находился рядом с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и входил в число лиц, которые докладывали главе государства о ходе событий в режиме реального времени.
В материале телеканала говорится, что на Рубио и его команду возложили вопросы, связанные с дальнейшей линией США в отношении Венесуэлы, включая давление на нефтяной сектор и взаимодействие с временным руководством страны, при этом ряд бывших дипломатов и экспертов, опрошенных каналом, выразили сомнения в степени проработанности долгосрочных планов американского руководства и в том, как долго представители прежних властных структур боливарианской республики будут сохранять позиции.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.