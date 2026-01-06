Ричмонд
В конгрессе призвали рассмотреть импичмент Трампу

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Конгрессвумен-демократ Эйприл Макклейн Делэйни (демократ от штата Мэриленд) призвала партийное руководство рассмотреть вопрос о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в связи с военной операцией в Венесуэле, проведённой без одобрения конгресса.

По словам Делэйни, президент «действовал без санкции конгресса, как того требует конституция США», а также заявил о намерении «управлять» Венесуэлой после захвата в плен президента Николаса Мадуро.

