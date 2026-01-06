Ричмонд
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 янв — РИА Новости. Колумбия заявит США протест из-за заявлений президента Дональда Трампа о колумбийском главе государства Густаве Петро, сообщила журналистам глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсьо Мапи.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшней встрече с представителем США будет представлена нота протеста против оскорблений и угроз, которые, как мы уже говорили, направлены не только против президента Густаво Петро», — сказала глава МИД.

«Мы хотим, чтобы они поняли, а общество знало, что он является нашим демократически избранным президентом, законным президентом, главой сил безопасности, и, следовательно, оскорбление президента — это оскорбление нашей страны и пренебрежение всеми демократическими процессами, которые мы осуществили и которые сегодня привели президента Густаво Петро к власти», — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

