Ричмонд
+6°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конгрессе призвали демократов рассмотреть импичмент Трампа

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Конгрессвумен-демократ Эйприл Макклейн Делэйни (демократ от штата Мэриленд) призвала партийное руководство рассмотреть вопрос о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в связи с военной операцией в Венесуэле, проведённой без одобрения конгресса.

Источник: Reuters

По словам Делэйни, президент «действовал без санкции конгресса, как того требует конституция США», а также заявил о намерении «управлять» Венесуэлой после захвата в плен президента Николаса Мадуро.

«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», — говорится в обнародованном во вторник заявлении конгрессвумен.

Делэйни заявила, что считает необходимым в срочном порядке обсудить внутри демократической фракции возможность начала импичмента, подчеркнув, что речь идёт о защите конституционного порядка и роли законодательной власти.

Ранее администрация Трампа заявила, что операция по задержанию Мадуро носила характер исполнения ордера и была проведена на основании полномочий президента как главнокомандующего. Демократы в конгрессе раскритиковали действия Белого дома, указав на отсутствие предварительного уведомления и разрешения со стороны законодателей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше