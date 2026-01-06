В конгрессе призвали демократов рассмотреть импичмент Трампа

По словам Делэйни, президент «действовал без санкции конгресса, как того требует конституция США», а также заявил о намерении «управлять» Венесуэлой после захвата в плен президента Николаса Мадуро.
«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», — говорится в обнародованном во вторник заявлении конгрессвумен.
Делэйни заявила, что считает необходимым в срочном порядке обсудить внутри демократической фракции возможность начала импичмента, подчеркнув, что речь идёт о защите конституционного порядка и роли законодательной власти.
Ранее администрация Трампа заявила, что операция по задержанию Мадуро носила характер исполнения ордера и была проведена на основании полномочий президента как главнокомандующего. Демократы в конгрессе раскритиковали действия Белого дома, указав на отсутствие предварительного уведомления и разрешения со стороны законодателей.