Ситуация с протестами в Иране успокаивается, сообщили СМИ

«Доклады корреспондентов Tasnim со всей страны говорят о том, что в течение последних двух-трех дней… (количество протестующих — ред.) на улицах уменьшалось, и (сейчас — ред.) ситуация развивается в сторону полного спокойствия. Число беспорядков и собраний относительно первых дней уменьшилось в три раза, а на тех разрозненных собраниях, которые все же происходят, можно явно наблюдать присутствие чрезвычайно малых антинародных обученных и грубо действующих групп», — говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад — до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года — неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.