Ситуация с протестами в Иране успокаивается, сообщили СМИ

«Доклады корреспондентов Tasnim со всей страны говорят о том, что в течение последних двух-трех дней… (количество протестующих — ред.) на улицах уменьшалось, и (сейчас — ред.) ситуация развивается в сторону полного спокойствия. Число беспорядков и собраний относительно первых дней уменьшилось в три раза, а на тех разрозненных собраниях, которые все же происходят, можно явно наблюдать присутствие чрезвычайно малых антинародных обученных и грубо действующих групп», — говорится в сообщении.