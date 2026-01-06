Ученые раскрыли данные о размещении в Европе ядерных бомб США

Бомба создана на базе B61, которая стоит на вооружении Пентагона уже более 50 лет. Модернизация позволила повысить управляемость оружия за счет нового хвостового оперения. Теперь авиабомбы можно сбрасывать с самолета, а не спусать с парашютом. B61−12 способна планировать в сторону цели несколько километров и менять траекторию падения, чтобы ее достичь.