Ученые раскрыли данные о размещении в Европе ядерных бомб США

В документе говорится, что Пентагон дислоцировал в Европе новые бомбы B61 в версии B61−12, сообщает «Интерфакс».
Точками размещения оружия массового поражения стали шесть баз:
- в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце в Германии;
- в Кляйне-Брогеле в Бельгии;
- в Волкеле в Нидерландах;
- в Геди и Авиано в Италии;
- в Инджирлике в Турции.
На последних из двух объектов списка размещены по 20−30 авиабомб, тогда как на остальных — по 10−15 штук. В качестве оружия-носителя оружия используются истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.
Бомба создана на базе B61, которая стоит на вооружении Пентагона уже более 50 лет. Модернизация позволила повысить управляемость оружия за счет нового хвостового оперения. Теперь авиабомбы можно сбрасывать с самолета, а не спусать с парашютом. B61−12 способна планировать в сторону цели несколько километров и менять траекторию падения, чтобы ее достичь.
Мощность авиабомб B61−12 может изменяться и зависит от режима. Наименьший уровень — 0,3 килотонны, максимальный — 50 килотонн.
В январе 2025 года Национальное агентство США по ядерной безопасности опубликовало данные о размещении модернизированных авиабомб на территории Европы. Пентагон обеспечили партией B61−12 в декабре 2024 года. Сколько всего авиабомб с плутониевым сердечником были выпущены Центром нацбезопасности Y-12 в штате Теннеси, официально не сообщалось.
Эксперты допускают, что часть американских авиабомб попали на авиабазу Лейкенхит в Великобритании, где, предположительно, разместили до 20 снарядов. В этом случае число американских тактических авиабомб в европейских странах составляет 120 единиц. В июле 2025 года Минобороны Британии планировало покупку американских самолетов, способных нести ядерное оружие.