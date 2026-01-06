Ричмонд
Трамп уверен, что США под управлением республиканцев добились успеха

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние 12 месяцев США под управлением Республиканской партии добились беспрецедентного успеха.

Источник: AP 2024

«Таким образом, вместе у нас было 12 месяцев беспрецедентного успеха», — сказал Трамп, выступая перед конгрессменами-республиканцами на мероприятии в Центре имени Кеннеди и Трампа.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше