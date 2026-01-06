США заявили, что мирное соглашение по Украине уже «на пороге»

«Чего нам следует ожидать, так это окончательного согласования нескольких соглашений. Первое — это “коалиция желающих”, в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», — сказал дипломат.