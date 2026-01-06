Ричмонд
Трамп заявил об осведомленности Венесуэлы по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Каракасе знали о готовящейся операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Источник: AP 2024

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января приняла присягу в качестве временного президента страны. Верховный суд Венесуэлы 4 января признал ее исполняющей обязанности президента.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 января заявил о нарушении США норм международного права в Венесуэле. Гутерриш также отметил, что будущее Венесуэлы после операции США остается неопределенным и вызывает большие опасения.

Представитель России при ООН Василий Небензя 5 января заявил, что действия США придают новый импульс неоколониализму и империализму, отвергнутому народами региона. Он выразил надежду, что международный разбой получит оценку с использованием механизмов ООН, и призвал отказаться от двойных стандартов.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства. МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро.

