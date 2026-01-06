Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения

«Ни у кого нет нашего оружия, нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее», — сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше