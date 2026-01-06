Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить производство оружия в стране.

Источник: Reuters

«Ни у кого нет нашего оружия, нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее», — сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.

Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше