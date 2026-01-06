Ричмонд
МИД России заявил о поддержке уполномоченного президента Венесуэлы Родригес

МИД России выразил поддержку врио президента Венесуэлы Делси Родригес, которая вступила в должность 5 января. Российская сторона готова продолжать оказывать поддержку республике, добавили в дипломатическом ведомстве. Москва приветствует усилия властей Венесуэлы по защите государственного суверенитета и национальных интересов, следует из сообщения.

Источник: РИА "Новости"

«Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне, — отмечается в пресс-релизе МИД России. — Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира».

Ведомство выступило за деэскалацию напряженности между Венесуэлой и США и разрешение ситуации с помощью диалога. «Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством», — подчеркнули в МИД России.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Вчера на заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Николас Мадуро и Силия Флорес заявили о невиновности.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше