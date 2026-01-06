Ричмонд
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с большим количеством убитых американскими военными в ходе операции в Венесуэле, при этом были убиты в основном кубинцы.

Источник: Reuters

«У нас было много военных на земле, но это было потрясающее. И подумайте, никто (с нашей стороны — ред.) не погиб, а с другой стороны погибло много людей, к сожалению», — сказал американский лидер на мероприятии в Трамп-Кеннеди-центре.

Глава государства добавил, что в ходе операции США были убиты в основном кубинцы.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

