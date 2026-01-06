Ричмонд
Орбан сравнил Украину с «гомункулом» из-за финансовых требований

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Украина, постоянно требующая финансовой поддержки, подобна «гомункулу», просящему пищи. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, сообщают «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Премьер Венгрии уточнил, что Киев ждет денежной помощи на постоянной основе. Он отметил, что на этот раз украинские власти получат 800 млрд долларов. Виктор Орбан назвал сумму «ошеломляющей» и сравнил ее с ВВП своей страны. По его расчетам, пакет финансовой поддержки в четыре раза больше общей рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Венгрии за год. Он добавил, что 800 млрд долларов будут направлены на обеспечение функционирования Украины. «Украинский гомункул просит есть», — цитируют Орбана «Ведомости».

Орбан объяснил, что нужды Украины заставляют Брюссель пытаться экспроприировать замороженные российские активы, а пока это не удается сделать, ЕС придется «трансформировать и следующий бюджет» объединения. Политик не преминул заметить, что это решение европейских лидеров одобряет оппозиционная партия Венгрии «Тиса».

