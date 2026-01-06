Орбан сравнил Украину с «гомункулом» из-за финансовых требований

Премьер Венгрии уточнил, что Киев ждет денежной помощи на постоянной основе. Он отметил, что на этот раз украинские власти получат 800 млрд долларов. Виктор Орбан назвал сумму «ошеломляющей» и сравнил ее с ВВП своей страны. По его расчетам, пакет финансовой поддержки в четыре раза больше общей рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Венгрии за год. Он добавил, что 800 млрд долларов будут направлены на обеспечение функционирования Украины. «Украинский гомункул просит есть», — цитируют Орбана «Ведомости».