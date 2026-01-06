Ричмонд
Трамп выразил сожаление из-за большого числа жертв атаки США на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за большого количества погибших при атаке Соединенных Штатов на Венесуэлу 3 января. Он утверждает, что с американской стороны жертв нет. По словам главы государства, большая часть погибших — граждане Кубы.

Источник: Reuters

Трамп назвал операцию США замечательной. «Они знали, что мы придем, они были защищены. Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», — сказал американский президент во время выступления в Вашингтоне.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Кубинское правительство сообщало, что в результате атаки погибли 32 кубинца. Венесуэльский чиновник сообщал The New York Times о 40 погибших среди военнослужащих и граждан.

5 января на заседании в суде Нью-Йорка Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Они заявили о невиновности.

