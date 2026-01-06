Возможная отправка военнослужащих европейских стран, в том числе Германии, обсуждается в рамках предоставления так называемых гарантий безопасности Украине, которые предполагают, в том числе формирование многонациональных сил и их размещение на украинской территории после прекращения огня. Власти Германии до сих пор избегали прямых ответов на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину, оставляя его открытым. Россия неоднократно высказывалась против присутствия европейских сил на Украине.
Заявление Зёдера также прозвучало на фоне разрабатываемых в ХСС предложений по возвращению на Украину «пригодных к военной службе» мужчин из числа украинских беженцев в Германии.
«Прежде, чем молодые немецкие мужчины отправятся на Украину, молодые украинские мужчины из Германии должны вернуться домой», — заявил Зёдер, выступая на закрытом заседании региональной группы фракции Христанско-социального союза (ХСС) в бундестаге, которое проходит в монастыре Зееон. Слова Зёдера приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зёдер убежден, что молодые украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы «защищать свою страну».
Одновременно Зёдер исключил участие Германии в формировании многонациональных сил с привлечением призывников. «Ни в коем случае не призывники. Это было бы неправильным решением», — сказал он.
Тем не менее, в ходе своего выступления он подтвердил принципиальную готовность Германии участвовать в «обеспечении перемирия» на Украине. «Будут ли это солдаты для обеспечения безопасности, будет видно», — заключил Зёдер.
В сентябре 2025 года Зёдер заявлял, что бундесвер не готов к участию в потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины. По его словам, Россия не примет это, так как такие действия стали бы первым шагом на пути вступления Украины в НАТО.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых «многонациональных сил» для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц несколько раз уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе таких сил, называя этот вопрос непростым.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.