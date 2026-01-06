В Германии назвали условия отправки немецких военных на Украину

Возможная отправка военнослужащих европейских стран, в том числе Германии, обсуждается в рамках предоставления так называемых гарантий безопасности Украине, которые предполагают, в том числе формирование многонациональных сил и их размещение на украинской территории после прекращения огня. Власти Германии до сих пор избегали прямых ответов на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину, оставляя его открытым. Россия неоднократно высказывалась против присутствия европейских сил на Украине.