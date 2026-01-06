Politico: США требуют от преемницы Мадуро проамериканских мер

Как пишет Bloomberg, кандидадуру Родригес согласовали нефтяные компании США и других стран, так как считают, что она лучше всего подходит для управления Венесуэлой. Родригес долго была «незаменимым контактным лицом» для «руководителей высшего звена», которых она впечатлила тем, что «успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции, экономическое давление и внутренние проблемы управления».