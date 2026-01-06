Президент ЮАР Рамафоса призвал США освободить Мадуро и его супругу

Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.