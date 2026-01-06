Ричмонд
Президент ЮАР Рамафоса призвал США освободить Мадуро и его супругу

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса потребовал немедленного освобождения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Данное заявление он сделал, выступая на церемонии памяти борца с апартеидом Джо Слово.

Источник: Life.ru

Рамафоса подчеркнул, что его страна категорически отвергает недавние действия, предпринятые Соединёнными Штатами. Он также выразил полную поддержку народу Венесуэлы в данной ситуации. Президент ЮАР призвал Совет Безопасности ООН предпринять в связи с этим решительные меры.

Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

