CNN: Рубио заложил основу для проведения операции по захвату Николаса Мадуро

По данным телеканала, на протяжении нескольких месяцев Рубио тесно работал с заместителем руководителя администрации Белого дома по политике Стивеном Миллером, они обсуждали подходы Вашингтона к «постмадуровской» Венесуэле.
Напомним, 3 января действующий президент Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и вывезен в США, где ему предъявлены обвинения в наркоторговле, следующее заседание суда назначили на 17 марта. На его место временно вступила вице-президент Делси Родригес. В то же время западные СМИ получили методички о том, как «правильно» освещать действия американцев в Венесуэле.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.