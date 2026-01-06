Ричмонд
CNN: Рубио заложил основу для проведения операции по захвату Николаса Мадуро

Марко Рубио сыграл одну из ключевых ролей в разработке операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет CNN со ссылкой на источник. Утверждается, что госсекретарь США был «движущей силой стратегии, которая заложила основу».

Источник: Life.ru

По данным телеканала, на протяжении нескольких месяцев Рубио тесно работал с заместителем руководителя администрации Белого дома по политике Стивеном Миллером, они обсуждали подходы Вашингтона к «постмадуровской» Венесуэле.

Напомним, 3 января действующий президент Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и вывезен в США, где ему предъявлены обвинения в наркоторговле, следующее заседание суда назначили на 17 марта. На его место временно вступила вице-президент Делси Родригес. В то же время западные СМИ получили методички о том, как «правильно» освещать действия американцев в Венесуэле.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

