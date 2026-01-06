Трамп заявил, что Байден подписал только документ о помиловании сына

Лидер США Дональд Трамп заявил, что экс-президент страны Джо Байден подписал только один документ — о помиловании своего сына Хантера.
«Единственное, что он подписал, — это помилование Хантера», — приводит РИА Новости слова Дональда Трампа во время выступления перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Глава Белого дома также заявил, что все остальные документы были подписаны при помощи автопера.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что решил отменить все бумаги, утвержденные Джо Байденом с применением автоподписи.
