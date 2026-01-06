Трамп заявил, что день захвата Мадуро стал хорошим для США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает хорошим днем, когда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
«У нас был очень хороший день два дня назад», — сказал Трамп во время выступления перед республиканцами из палаты представителей США.
При этом глава Белого дома не уточнил, что речь идет о захвате Мадуро и атаке на Венесуэле. При этом во время выступления он несколько раз подчеркнул, что в тот день армия США якобы доказала свою силу.
Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы заранее знали о готовящихся действиях американских военных, в том числе в отношении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Напомним, 3 января США нанесли масштабный удар по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего Мадуро его жена были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.