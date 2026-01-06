Ричмонд
Трамп заявил, что день захвата Мадуро стал хорошим для США

Президент США отметил, что доволен операцией американских военных.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает хорошим днем, когда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

«У нас был очень хороший день два дня назад», — сказал Трамп во время выступления перед республиканцами из палаты представителей США.

При этом глава Белого дома не уточнил, что речь идет о захвате Мадуро и атаке на Венесуэле. При этом во время выступления он несколько раз подчеркнул, что в тот день армия США якобы доказала свою силу.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы заранее знали о готовящихся действиях американских военных, в том числе в отношении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Напомним, 3 января США нанесли масштабный удар по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего Мадуро его жена были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

