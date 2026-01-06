Трамп во время пресс-конференции начал неожиданно кривляться и издавать странные звуки

Трамп неожиданно начал кривляться и издавать странные звуки на конференции. Видео © C-SPAN.
На кадрах видно, что Трамп издавал междометия и делал паузы, не закончив фразу, поэтому неизвестно, что именно он планировал сообщить. Это выступление произошло перед Республиканской партией в Палате представителей. Незадолго до этого глава государства признался, что его супруга Мелания не одобряет танцевальные манеры.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп исполнил танец во время визита на японскую военную базу Йокосука. Эпизод произошёл на борту атомного авианосца «Джордж Вашингтон». Американский лидер в костюме и патриотической бейсболке станцевал под композицию YMCA в своём характерном стиле. Он ритмично двигал бёдрами и размахивал кулаками в воздухе, вызвав оживлённую реакцию присутствовавших военнослужащих.
