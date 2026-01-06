Ричмонд
Губернатор Флориды объявил о возможном возбуждении дела против Мадуро

Во Флориде рассматривается возможность начала судебного разбирательства на уровне штата против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое заявление во время пресс-конференции сделал губернатор Рон Десантис.

Источник: Life.ru

«Мы очень серьёзно изучаем возможность возбуждения дела на уровне штата в отношении Николаса Мадуро», — сказал он.

Поводом для обвинений по словам Десантиса могут стать преступления, связанные с контрабандой запрещённых веществ, и причастность к эмиграции криминальных элементов из Венесуэлы во Флориду.

Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

