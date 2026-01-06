Губернатор Флориды объявил о возможном возбуждении дела против Мадуро

«Мы очень серьёзно изучаем возможность возбуждения дела на уровне штата в отношении Николаса Мадуро», — сказал он.
Поводом для обвинений по словам Десантиса могут стать преступления, связанные с контрабандой запрещённых веществ, и причастность к эмиграции криминальных элементов из Венесуэлы во Флориду.
Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.
