Поздравление Лукашенко в Новый год смотрели по 9 из 10 включенных телевизоров Беларуси

Поздравление президента Александра Лукашенко в Новый год смотрели по 9 из 10 включенных телевизоров Беларуси, сообщает телеграм-канал News.by. Трансляции, напомним, шли по государственным каналам в прямом эфире.
«Суммарная доля составила фантастические 91,8. Рейтинг — 34,5, — добавляет источник, уточняя: — Еще почти 600 тысяч просмотров новогоднего обращения Лукашенко собрали официальные ютуб-каналы госСМИ».
Напомним, Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины. К слову, последнее, добавил телеграм-канал, стало причиной миллионов просмотров в соцсетях прекрасных дам.
А еще телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Лукашенко.