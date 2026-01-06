Ричмонд
Поздравление Лукашенко в Новый год смотрели по 9 из 10 включенных телевизоров Беларуси

Поздравление Лукашенко смотрели по 9 из 10 включенных в Новый год телевизоров.

Источник: Комсомольская правда

Поздравление президента Александра Лукашенко в Новый год смотрели по 9 из 10 включенных телевизоров Беларуси, сообщает телеграм-канал News.by. Трансляции, напомним, шли по государственным каналам в прямом эфире.

«Суммарная доля составила фантастические 91,8. Рейтинг — 34,5, — добавляет источник, уточняя: — Еще почти 600 тысяч просмотров новогоднего обращения Лукашенко собрали официальные ютуб-каналы госСМИ».

Напомним, Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины. К слову, последнее, добавил телеграм-канал, стало причиной миллионов просмотров в соцсетях прекрасных дам.

А еще телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Лукашенко.

