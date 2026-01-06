Штат Флорида может завести собственное дело против Мадуро

Власти американского штата Флорида рассматривают возможность возбуждения собственного уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис на пресс-конференции в городе Клируотер.
По его словам, в качестве обоснования могут быть использованы обвинения в контрабанде наркотиков и поощрении эмиграции венесуэльских преступников во Флориду.
Ранее, в понедельник, Николас Мадуро и его жена впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где не признали вину по всем пунктам обвинения, включающим сговор в целях «наркотерроризма».
Президент Венесуэлы и его супруга были захвачены и вывезены в США, где содержались в следственном изоляторе в Бруклине. МИД Венесуэлы расценил эти действия как военную агрессию, заявив об атаках американцев на объекты в Каракасе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что день захвата Николаса Мадуро стал хорошим для Соединенных Штатов.