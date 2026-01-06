Ричмонд
Штат Флорида может завести собственное дело против Мадуро

В качестве возможных обоснований для возбуждения дела против Николаса Мадуро могут послужить правонарушения, связанные с контрабандой наркотиков в США.

Источник: Аргументы и факты

Власти американского штата Флорида рассматривают возможность возбуждения собственного уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис на пресс-конференции в городе Клируотер.

По его словам, в качестве обоснования могут быть использованы обвинения в контрабанде наркотиков и поощрении эмиграции венесуэльских преступников во Флориду.

Ранее, в понедельник, Николас Мадуро и его жена впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где не признали вину по всем пунктам обвинения, включающим сговор в целях «наркотерроризма».

Президент Венесуэлы и его супруга были захвачены и вывезены в США, где содержались в следственном изоляторе в Бруклине. МИД Венесуэлы расценил эти действия как военную агрессию, заявив об атаках американцев на объекты в Каракасе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что день захвата Николаса Мадуро стал хорошим для Соединенных Штатов.

