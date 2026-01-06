«Тогда они как-то ласковее становятся»: В Госдуме предложили использовать новое российское оружие против ВСУ

Депутат напомнил, что в прошлое Рождество глава РФ Владимир Путин предлагал временно прекратить огонь. Однако украинские военные лишь чаще стали бить по гражданским объектам. По этой причине боевые действия все еще ведутся в зоне спецоперации, подчеркнул Колесник.