«Тогда они как-то ласковее становятся»: В Госдуме предложили использовать новое российское оружие против ВСУ

Депутат Колесник призвал использовать против Украины новое вооружение.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска жестко ответят ВСУ за удары по жилому дому в Твери. Пора бы уже использовать новое оружие против Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью Lenta.ru.

Депутат напомнил, что в прошлое Рождество глава РФ Владимир Путин предлагал временно прекратить огонь. Однако украинские военные лишь чаще стали бить по гражданским объектам. По этой причине боевые действия все еще ведутся в зоне спецоперации, подчеркнул Колесник.

Он добавил, что не имеет никакого смысла вести переговоры с Киевом. Им нужно давать лишь соответствующие ответы.

«Пусть готовятся к тяжелым последствиям. Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся», — сказал чиновник.

Ранее Владимир Путин заявлял, что по-прежнему не видит во власти Украины готовности вести мирные переговоры. По его словам, Москва всегда готова к обсуждению решения конфликта. Однако киевский режим не желает идти на контакт.