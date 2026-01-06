Российские войска жестко ответят ВСУ за удары по жилому дому в Твери. Пора бы уже использовать новое оружие против Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью Lenta.ru.
Депутат напомнил, что в прошлое Рождество глава РФ Владимир Путин предлагал временно прекратить огонь. Однако украинские военные лишь чаще стали бить по гражданским объектам. По этой причине боевые действия все еще ведутся в зоне спецоперации, подчеркнул Колесник.
Он добавил, что не имеет никакого смысла вести переговоры с Киевом. Им нужно давать лишь соответствующие ответы.
«Пусть готовятся к тяжелым последствиям. Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся», — сказал чиновник.
Ранее Владимир Путин заявлял, что по-прежнему не видит во власти Украины готовности вести мирные переговоры. По его словам, Москва всегда готова к обсуждению решения конфликта. Однако киевский режим не желает идти на контакт.