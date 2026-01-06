Ричмонд
Sky News: Трам уверен, что сможет присоединить Гренландию к США из-за слабости ЕС

Президент США Дональд Трамп уверен в успехе своих стремлений о присоединении Гренландии к США из-за слабости Европы. Об этом заявила журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс. По её мнению, американский лидер убеждён, что страны НАТО нуждаются в Вашингтоне больше, чем Штаты в них.

Источник: Life.ru

«Становится всё более ясно, что Дональд Трамп серьёзно настроен забрать Гренландию у союзника по НАТО Дании, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит альянс. Президент США знает, что ни одна европейская страна не попытается серьёзно остановить его силой, потому что проиграет», — считает она.

По мнению Хейнс, Европа, в том числе Великобритания, сильно зависят от США в вопросе обороны. Она указывает, что ситуация вокруг Штатов и Гренландии должна вынудить государства альянса активнее развивать собственный военный потенциал.

Ранее председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что члены Североатлантического альянса должны выслать послов США из-за претензий Вашингтона на Гренландию. Она заявила, что всем государствам НАТО необходимо срочно продемонстрировать решительное осуждение устремлений Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

