Sky News: Трам уверен, что сможет присоединить Гренландию к США из-за слабости ЕС

«Становится всё более ясно, что Дональд Трамп серьёзно настроен забрать Гренландию у союзника по НАТО Дании, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит альянс. Президент США знает, что ни одна европейская страна не попытается серьёзно остановить его силой, потому что проиграет», — считает она.