Sky News: Трам уверен, что сможет присоединить Гренландию к США из-за слабости ЕС

«Становится всё более ясно, что Дональд Трамп серьёзно настроен забрать Гренландию у союзника по НАТО Дании, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит альянс. Президент США знает, что ни одна европейская страна не попытается серьёзно остановить его силой, потому что проиграет», — считает она.
По мнению Хейнс, Европа, в том числе Великобритания, сильно зависят от США в вопросе обороны. Она указывает, что ситуация вокруг Штатов и Гренландии должна вынудить государства альянса активнее развивать собственный военный потенциал.
Ранее председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что члены Североатлантического альянса должны выслать послов США из-за претензий Вашингтона на Гренландию. Она заявила, что всем государствам НАТО необходимо срочно продемонстрировать решительное осуждение устремлений Вашингтона.
