Трампу хотели вынести импичмент за просьбу к Зеленскому «не жульничать»

Президент США вспомнил произошедший между ними телефонный разговор в 2019 году. «Я сказал Украине, чтобы она не жульничала. И если вы увидите какое-либо жульничество, сообщите об этом генеральному прокурору США. Вот так, в этом и заключался мой звонок. Они (представители Демократической партии — прим. ТАСС) сказали: он пытался запугать их», — сказал американский лидер, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.