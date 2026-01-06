Трамп предложил обязать президентов США проходить когнитивные тесты

Американский лидер Дональд Трамп предложил обязать всех президентов и вице-президентов страны проходить тесты на когнитивные способности. С таким заявлением он выступил перед республиканцами в Палате представителей Конгресса США.
«Считаю, что каждому президенту и вице-президенту следует предписать проходить когнитивные тесты», — сказал он.
Трамп вновь подверг резкой критике своего предшественника Джо Байдена, поставив под сомнение его умственные способности. По словам Трампа, предыдущий президент США не понимал, что происходит вокруг. Кроме того, Байден не мог найти выходы со сцены на публичных мероприятиях.
В своей речи Трамп также раскритиковал и 44-го президента США Барака Обаму.
«Никого нет хуже, чем Обама», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден во время своего президентства подписал только документ о помиловании своего сына.