Трамп предложил обязать президентов США проходить когнитивные тесты

Трамп вновь подверг резкой критике своего предшественника Джо Байдена, поставив под сомнение его умственные способности. По словам Трампа, предыдущий президент США не понимал, что происходит вокруг. Кроме того, Байден не мог найти выходы со сцены на публичных мероприятиях.