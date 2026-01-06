Ричмонд
Трамп: Байден подписал сам только один документ

Американский политик Дональд Трамп заявил, что единственным документом, который его предшественник Джо Байден подписал лично, стал акт о помиловании сына Хантера. Остальные указы, по словам Трампа, были оформлены с помощью автоматического устройства для подписи. Об этом он сообщил американским СМИ.

Бывший президент США подписал своими руками только акт о помиловании одного человека.

«Единственное, что он подписал, — это помилование Хантера», — сказал Трамп, выступая перед СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп подчеркнул, что отменяет действие всех бумаг, включая решения о помиловании, если они были заверены не собственноручной подписью Байдена, а автоматическим устройством (автопером). В своих комментариях Трамп утверждал, что массовое использование автоподписей создало юридическую неопределенность вокруг значимого массива решений предыдущей администрации.

