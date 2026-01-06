Трамп: Байден подписал сам только один документ

Американский политик Дональд Трамп заявил, что единственным документом, который его предшественник Джо Байден подписал лично, стал акт о помиловании сына Хантера. Остальные указы, по словам Трампа, были оформлены с помощью автоматического устройства для подписи. Об этом он сообщил американским СМИ.