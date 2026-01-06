WP: США требуют переписать нефтяной закон Венесуэлы в свою пользу

Администрация США потребовала от властей Венесуэлы в кратчайшие сроки переписать законодательство о добыче нефти в пользу американских компаний.
Об этом говорится в авторской колонке внешнеполитического обозревателя The Washington Post Дэвида Игнейшеса. По его данным, Вашингтон отвёл исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес несколько дней на пересмотр закона о нефти с предоставлением американским компаниям приоритетного доступа к отрасли.
В материале отмечается, что ряд руководителей энергетических компаний США скептически оценивают перспективы работы в Венесуэле. По их мнению, модернизация нефтяной отрасли страны будет длительным и дорогостоящим процессом, и далеко не все компании готовы брать на себя такие риски. Один из бывших топ-менеджеров энергетической отрасли заявил, что советы директоров не могут ответственно одобрять инвестиции в условиях сохраняющейся нестабильности.
Автор колонки также выражает мнение, что действия президента США Дональда Трампа в Венесуэле запустили процесс масштабных и насильственных перемен, последствия которых могут выйти из-под контроля. В этой связи он проводит параллели с военными кампаниями США в Ираке и Афганистане.
Ранее сообщалось, что власти штата Флорида рассматривают возможность возбуждения собственного уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Губернатор Рон Десантис заявил, что в качестве оснований могут использоваться обвинения в контрабанде наркотиков и содействии эмиграции венесуэльских преступников. Также ранее Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, не признав вину по предъявленным обвинениям, а МИД Венесуэлы назвал действия США военной агрессией.