WP: США требуют переписать нефтяной закон Венесуэлы в свою пользу

В материале отмечается, что ряд руководителей энергетических компаний США скептически оценивают перспективы работы в Венесуэле. По их мнению, модернизация нефтяной отрасли страны будет длительным и дорогостоящим процессом, и далеко не все компании готовы брать на себя такие риски. Один из бывших топ-менеджеров энергетической отрасли заявил, что советы директоров не могут ответственно одобрять инвестиции в условиях сохраняющейся нестабильности.