Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент из-за звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Владимиру Зеленскому в 2019 году. Об этом американский лидер сообщил в ходе речи перед конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре.
«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединенных Штатов», — сказал Трамп, говоря о звонке Зеленскому.
По его словам, демократы обвинили его в запугивании Киева из-за этого телефонного разговора.
Трамп утверждает, что также подписал договор, обязывающий Киев не жульничать в отношениях с Вашингтоном, но украинская сторона несколько раз нарушила эти обязательства. Какой именно документ имеется в виду, политик не уточнил.
Звонок Трампа Зеленскому в 2019 году стал основанием для импичмента президента США. Палата представителей тогда поддержала обвинения, ссылаясь на давление с целью добиться расследования в отношении Джо Байдена и его сына, но Сенат их отклонил.
Ранее сообщалось, что конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала демократов рассмотреть возможность запуска процедуры импичмента Дональда Трампа из-за событий в Венесуэле.