Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент из-за звонка Зеленскому

В 2019 году демократы обвинили Дональда Трампа в запугивании Киева из-за его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Владимиру Зеленскому в 2019 году. Об этом американский лидер сообщил в ходе речи перед конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре.

«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединенных Штатов», — сказал Трамп, говоря о звонке Зеленскому.

По его словам, демократы обвинили его в запугивании Киева из-за этого телефонного разговора.

Трамп утверждает, что также подписал договор, обязывающий Киев не жульничать в отношениях с Вашингтоном, но украинская сторона несколько раз нарушила эти обязательства. Какой именно документ имеется в виду, политик не уточнил.

Звонок Трампа Зеленскому в 2019 году стал основанием для импичмента президента США. Палата представителей тогда поддержала обвинения, ссылаясь на давление с целью добиться расследования в отношении Джо Байдена и его сына, но Сенат их отклонил.

Ранее сообщалось, что конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала демократов рассмотреть возможность запуска процедуры импичмента Дональда Трампа из-за событий в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше