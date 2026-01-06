Bloomberg: США будут участвовать в гарантиях безопасности Украине

План предусматривает мониторинг линии прекращения огня между Россией и Украиной, поддержку ВСУ и создание многонациональных сил для обеспечения перемирия, следует из проекта декларации. Его должны согласовать европейские лидеры и США по итогам встречи в Париже, пишет Bloomberg.
6 января лидеры стран Евросоюза встретились Париже с посланниками президента США Дональда Трампа в Париже, чтобы согласовать гарантии безопасности Украине. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Во встрече также участвуют президент Украины Владимир Зеленский, Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.