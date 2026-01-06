Bloomberg: США будут участвовать в гарантиях безопасности Украине

США предоставят Украине гарантии безопасности на случай нападения России после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, который обсуждают союзники Украины. Согласно плану, США поддержат европейские силы, которые будут размещены на украинской территории. Американская сторона обеспечит обмен разведданными, следует из документа.