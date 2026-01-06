Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией

«Посол Тирмизи проинформировал заместителя премьера, министра иностранных дел о последних встречах с представителями Москвы и усилиях по развитию пакистано-российских отношений в политической, экономической сфере и сфере безопасности. Заместитель премьера, министр иностранных дел подчеркнул важность постоянного дипломатического взаимодействия (с Россией — ред.) и поручил послу продолжить усилия по продвижению интересов Пакистана посредством конструктивного взаимодействия», — говорится в сообщении пакистанского МИД в социальной сети Х.