DM: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими властями, в обращении к отцу заявил, что венесуэльский народ ждет его возвращения.
«Мы здесь и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа», — приводит его слова издание Daily Mail.
Эти слова Мадуро-младший произнес со слезами на глазах. Он также выразил надежду, что в скором времени обнимется с отцом «здесь, в Венесуэле».
По словам сына президента, похищение его отца стало опасным прецедентом, который может угрожать всем суверенным странам.
Напомним, 3 января США нанесли масштабный удар по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего Мадуро его жена были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президента Венесуэлы и его супругу обвинили в сговоре с целью «наркотерроризма» и поставок кокаина на территорию США, а также владении оружием. Мадуро отказался признавать себя виновным. Также отвергла обвинение жена венесуэльского лидера.