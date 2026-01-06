DM: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу

Напомним, 3 января США нанесли масштабный удар по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего Мадуро его жена были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президента Венесуэлы и его супругу обвинили в сговоре с целью «наркотерроризма» и поставок кокаина на территорию США, а также владении оружием. Мадуро отказался признавать себя виновным. Также отвергла обвинение жена венесуэльского лидера.