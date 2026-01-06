Береговая охрана США преследует российский танкер в Атлантике

К сожалению, приходится признавать, что международное право больше не действует. Действует только право сильного. В этих условиях России ничего не остается, как сопровождать свои торговые корабли, собирать конвои и сопровождать их военными кораблями либо самолетами Военно-воздушных сил России. В данном случае я полагаю, что ответной мерой мог бы быть облет нашего военного самолета над американским боевым кораблем", ― сказал Кнутов.