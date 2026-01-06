Ричмонд
Мир на пороге: Постпред США при НАТО спрогнозировал ход переговоров по Украине

Соглашение о завершении конфликта на Украине, возможно, «уже на пороге». Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. По словам дипломата, сторонам осталось доработать несколько соглашений.

«Первое — это “коалиция желающих”, в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определённые рамки безопасности для Украины», — сказал собеседник Fox News.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал возможное подписание важных документов на встрече «коалиции желающих» в Париже. По словам политика, окончательно позиция будет утверждена на переговорах в Вашингтоне.

Главные решения мировых лидеров, международная дипломатия и важнейшие геополитические новости — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

