Мир на пороге: Постпред США при НАТО спрогнозировал ход переговоров по Украине

«Первое — это “коалиция желающих”, в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определённые рамки безопасности для Украины», — сказал собеседник Fox News.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал возможное подписание важных документов на встрече «коалиции желающих» в Париже. По словам политика, окончательно позиция будет утверждена на переговорах в Вашингтоне.
